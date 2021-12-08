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TL mevduatına uygulanan indirimli stopaj uygulaması mart sonuna kadar devam edecek

TL mevduatına uygulanan indirimli stopaj uygulaması mart sonuna kadar devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Lirası mevduatında yıl sonuna kadar uygulanacak stopaj indirimi 31 Mart 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda asgari ücret, döviz kurundaki hareketlik ve stokçulukla mücadele konuları başta olmak üzere pek çok konu masaya yatırıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldık. Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle dövizi bulunan herkesi yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum." dedi.

İşte stopaj oranları
Türk Lirası (TL) mevduatındaki stopaj oranlarında uygulanan indirimin 3 ay daha uzatılmasına karar verildi. 31 Mart 2022'ye kadar uzatılan uygulamada stopaj oranı, 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıla kadar vadelide yüzde 3, 1 yıldan uzun vadelilerde ise yüzde sıfır olarak uygulanacak.

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