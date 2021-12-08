Lojistik Destek Gemisi Projesi'nin ilk gemisi hizmete girdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Lojistik Destek Gemisi Projesi'nin ilk gemisinin hizmete girdiğini belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin gücüne güç katacak bir gelişmeyi daha duyurdu.

Lojistik Destek Gemisi Projesi'nin ilk gemisinin hizmete girdiğini belirten Demir, sosyal medya hesabından muharip gemilerin lojistik ihtiyaçları için devam eden projeye ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Muharip gemilerimizin lojistik ihtiyaçları için başlatılan Lojistik Destek Gemisi Projemizin ilk gemisi TCG Yzb. Güngör Durmuş (A-574), STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ana yükleniciliğinde Ada Tersanesinde yapımı tamamlanıp Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın (DZKK) hizmetine girdi. Hayırlı olsun."