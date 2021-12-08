BIST 2.005
DOLAR 13,66
EURO 15,52
ALTIN 783,49
HABER /  GÜNCEL

Lojistik Destek Gemisi Projesi'nin ilk gemisi hizmete girdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Lojistik Destek Gemisi Projesi'nin ilk gemisi hizmete girdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Lojistik Destek Gemisi Projesi'nin ilk gemisinin hizmete girdiğini belirtti.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin gücüne güç katacak bir gelişmeyi daha duyurdu.

Lojistik Destek Gemisi Projesi'nin ilk gemisinin hizmete girdiğini belirten Demir, sosyal medya hesabından muharip gemilerin lojistik ihtiyaçları için devam eden projeye ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Muharip gemilerimizin lojistik ihtiyaçları için başlatılan Lojistik Destek Gemisi Projemizin ilk gemisi TCG Yzb. Güngör Durmuş (A-574), STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ana yükleniciliğinde Ada Tersanesinde yapımı tamamlanıp Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın (DZKK) hizmetine girdi. Hayırlı olsun."

ÖNCEKİ HABERLER
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun el hareketine sert tepki
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun el hareketine sert tepki
Meral Akşener: Cumhurbaşkanı adayı değilim diye ilan ettim zaten
Meral Akşener: Cumhurbaşkanı adayı değilim diye ilan ettim zaten
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomi modelini 4 maddede özetledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomi modelini 4 maddede özetledi
SGK'den yapılandırma borcunu ödeyemeyenlere uyarı
SGK'den yapılandırma borcunu ödeyemeyenlere uyarı
ABD'nin 768 milyon dolarlık savunma harcamaları tasarısında Türk SİHA'ları detayı
ABD'nin 768 milyon dolarlık savunma harcamaları tasarısında Türk SİHA'ları detayı
Terör örgütü PKK/YPG serbest bıraktığı DEAŞ'lıları Peşmerge'nin üzerine saldı
Terör örgütü PKK/YPG serbest bıraktığı DEAŞ'lıları Peşmerge'nin üzerine saldı
Dünyanın ilk bitki bazlı koronavirüs aşısı Kanada'da üretildi
Dünyanın ilk bitki bazlı koronavirüs aşısı Kanada'da üretildi
Elmastan 10 bin kat daha nadir olan diaspor taşı sadece Muğla Milas'ta çıkarılıtor
Elmastan 10 bin kat daha nadir olan diaspor taşı sadece Muğla Milas'ta çıkarılıtor
Borcu yoktur yazısı e-Devlet Kapısı'ndan doğrudan alınabiliyor
Borcu yoktur yazısı e-Devlet Kapısı'ndan doğrudan alınabiliyor
Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı