Hakan Ural: Fatih Ürek entübe edildi

Fatih Ürek (59) dün sabah evinde kalp krizi geçirdi. Şarkıcının duran kalbi, ambulans ekibinin 20 dakikalık müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Hastanede yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in son durumuyla ilgili sunucu Hakan Ural açıklama yaptı.

Fatih Ürek (59) dün sabah evinde kalp krizi geçirdi. Ünlü şarkıcının durumu merak edilirken sunucu Hakan Ural programda çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Risk almamak adına entübe edildi"

Ural, "Çok titizmiş Fatih Ürek, evde çalışanı yok. İki gün önce evine bir çalışan alıyor. Kalp krizi geçirdiği zaman o çalışanın evde olması muazzam lehine oluyor ve şoföre haber veriyor. Şoför aynı anda ambulansı arıyor ve doktorunu çağırıyor. Bu arada önce bir terleme geliyor camları açın diyor. Sonra bir üşüme ve titreme geliyor. Doktoru o şekilde çağırdığı için kalp masajını sağlıklı yapabiliyor. Doktoru kalbinde bir problem yok diyor. Doktoru muhtemelen alması gereken kan sulandırıcıyı almadı diyor. Kalple alakalı fonksiyonlarda problem yok. Risk almamak adına entübe edildi. Bugün ya da yarın uyandırmayı planlıyorlar. Çalışanı, karar verip iki gün önce almasaydı işe evde kendi kendine düşecekti" dedi.