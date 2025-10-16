BIST 10.526
DOLAR 41,85
EURO 48,92
ALTIN 5.696,08
EKONOMİ

Mahfi Eğilmez: Bu senaryo gerçekleşirse altını kimse tutamaz

Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yakından takip ediliyor. İktisatçı Mahfi Eğilmez'in, enflasyon ve altın fiyatlarına yönelik açıklamaları dikkatleri çekti. "Belirsizliğin olduğu yerde altın daima prim yapar." ifadelerini kullanan Eğilmez, Çin'in hamlesi ile altın fiyatlarının uçabileceğini belirtti.

Altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Gram altın  5 bin 683 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 9 bin 630 liradan, cumhuriyet altını 38 bin 360 liradan satılıyor.

Bugün 4 bin 242,1 dolarla rekor seviyeyi test eden altının onsu su sıralar 4 bin 226 dolardan işlem görüyor.

Mahfi Eğilmez, CNBC-e canlı yayınında ekonomiye ilişkin son gelişmeleri yorumladı.

Eğilmez, "1,2 trilyon liralık bütçe açığı tahminlerin altında kalması nedeniyle olumlu gelişme. Faiz dışı fazla da olumlu gelişme. Cari dengede durum olumlu. Bu bizim büyümemizin düşmeye başladığının göstergesi. İthalat azalıyor. İthalatı esas itibarıyla üretim ve yatırım için yapan ülkeyiz. IMF'nin Türkiye büyüme tahminini yüzde 3,5'e revize etti. İşsizlikte yüzde 8,3 öngördü. İkisi de makul. Yüzde 34,9 ortalama enflasyona göre yıl sonunu yüzde 29-30 civarı bekliyor demektir." ifadelerini kullandı.

"BELİRSİZLİĞİN OLDUĞU YERDE ALTIN HEP PRİM YAPAR"
Küresel belirsizliğin ve büyük güçlerin uyguladığı politikaların altın piyasasını nasıl etkilediğini anlatan Eğilmez, şu ifadeleri kullandı:

"Yatırım araçlarının son 10 yıldaki performansına bakınca en ciddi artış bitcoinde. 1335 kat artmış TL olarak. Dolar olarak 116 kat. Altındaki artış 43 kat. Gümüşte 39 kat artmış. Ötekiler 11,5 12 kat artıyor. Gayrimenkulde de 20 kat artış olmuş. Belirsizliğin olduğu yerde altın daima prim yapar. Trump, Putin ve Netanyahu olduğu sürece portföylerde altın mutlaka olmalı. Hatta biraz yüksek tutabilirsiniz. Trump'ın politikalarına karşı Çin aslında sakin davranıyor. Çin'in elinde de nadir toprak elementleri var, 'ben de bunları vermiyorum' diyebilir. Bunu yapmıyorlar, o da sertleştirse altını tutamayız."

