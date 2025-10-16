BIST 10.526
Kantin çalışanı okul müdürünü vurdu! Arkadaşı o anları kaydetti!

Anadolu Ajansı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 17 yaşındaki kantin çalışanının silahlı saldırısına uğrayan okul müdürü yaralandı. Saldırının şüphelinin bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ortaya çıktı. Saldırgan ve arkadaşı her yerde aranıyor.

Alınan bilgiye göre, bir ilkokulun müdürü F.Ö'ye (48),  park halindeki otomobiline çocuklarıyla bindiği sırada okulun kantin çalışanı K.K. (17) tabancayla ateş etti.

Yaralanan F.Ö, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan kantini işleten şüphelinin babasının bir süre önce okul müdürünü kantin sözleşmesi nedeniyle tehdit ettiği, bu nedenle hapis ceza aldığı öğrenildi.

Saldırıyı kamerayla kaydeden arkadaşı da aranıyor

Polis, saldırının şüphelinin bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiğini, görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını belirledi.

Görüntüyü çeken kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Görüntülerde F.Ö'nün otomobiline önce çocuklarını bindirmesi, sürücü koltuğuna oturmaya çalıştığı sırada yanına yaklaşan şüphelinin tabancayla ateş açıp kaçması yer alıyor.

