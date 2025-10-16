BIST 10.526
DOLAR 41,85
EURO 48,92
ALTIN 5.696,08
HABER /  GÜNCEL

Trump: Hamas enkaz atında esir cesetlerini arıyor

Trump: Hamas enkaz atında esir cesetlerini arıyor

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze'de bombardıman sonucu yıkılan binaların enkazında ve tünellerde ölen İsrailli esirlerin cesetlerini aradığını söyledi. Trump: "Hayatta olan rehinelerin hepsini geri aldık. Bu korkunç bir süreç ama kazmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısında Gazze'deki ateşkes ve esir takası sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Hamas'ın elindeki esirlerin durumuna dair detayları paylaşırken, ölen esirlerin cenazelerinin bulunma sürecine dikkat çekti.

Trump, Hamas'ın, İsrail'in bombardımanı sonucu yıkılan binaların enkazında ve Gazze sokaklarının altındaki tünellerde, ölen esirlerin cesetlerini yoğun şekilde aradığını belirtti.

ABD Başkanı, "Hayatta olan rehinelerin hepsini geri aldık. Bugün birkaç tane daha geri döndü. Bu korkunç bir süreç ama kazmaya devam ediyorlar. Gerçekten kazıyorlar. Kazdıkları alanlar var ve çok sayıda ceset buluyorlar. Bu cesetlerin bazıları enkazın altında. Enkazı kaldırmak zorundalar." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Trump, Hamas'a ateşkes anlaşmasının şartları uyarınca "silahsızlanması gerektiği" yönündeki uyarısını yineledi ve bunu reddederse "Ya onlar silah bırakacaklar ya da biz onları silahsızlandıracağız." dedi.

ABD Başkanı, bir soru üzerine, Amerikan askerlerinin Gazze'de aktif rol almalarını gerektirecek bir durum olmadığını, birçok bölge ülkesinin bu konuda zaten rol alabileceğini vurguladı.

Trump, "Hamas'ın şu anda hiçbir desteği yok. Hamas önceden İran'ın desteğine sahipti ama şimdi İran 'bizi bu işe karıştırmayın' diyor. Yani eskiden İran'ın desteğine sahiptiler, bugün ise İran hayatta kalmaya çalışıyor." yorumunu yaptı.

Hamas, şu ana kadar Gazze Şeridi'ndeki 28 ölü esirden, 8'inin cesedini teslim etmişti.

Teslim edilen 8 cesetten birinin Nepal vatandaşı esire ait olduğu bildirilirken, İsrail, cesetlerden birinin İsrailli esire ait olmadığını ileri sürmüştü.

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 90 Filistinlinin cenazesini teslim etmişti.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Cevdet Yılmaz 2026 bütçesini açıkladı enflasyon, işsizlik ve büyüme tahmini
Cevdet Yılmaz 2026 bütçesini açıkladı enflasyon, işsizlik ve büyüme tahmini
Mahfi Eğilmez: Bu senaryo gerçekleşirse altını kimse tutamaz
Mahfi Eğilmez: Bu senaryo gerçekleşirse altını kimse tutamaz
İş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı
İş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ikinci yılını kutladı: “Hep birlikte güvenli yarınlara”
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ikinci yılını kutladı: “Hep birlikte güvenli yarınlara”
Türkiye'de eylül ayında en çok konut o ilde satıldı
Türkiye'de eylül ayında en çok konut o ilde satıldı
ABD'nin İsrailli esirlerin cenazelerinin yerinin tespitine yardımcı olanlara ödül vereceği iddiası!
ABD'nin İsrailli esirlerin cenazelerinin yerinin tespitine yardımcı olanlara ödül vereceği iddiası!
TCMB Başkanı Fatih Karahan: İzin vermeyeceğiz
TCMB Başkanı Fatih Karahan: İzin vermeyeceğiz
Bakan Güler'den Gazze açıklaması: 'TSK göreve hazır'
Bakan Güler'den Gazze açıklaması: 'TSK göreve hazır'
Güvenli gıda, sağlıklı yaşamın temeli!
Güvenli gıda, sağlıklı yaşamın temeli!
6,5 büyüklüğünde deprem oldu
6,5 büyüklüğünde deprem oldu
A milli takıma TFF jesti! Futbolcular istemiyordu...
A milli takıma TFF jesti! Futbolcular istemiyordu...
Mourinho'dan Sadettin Saran'a tek cümlelik yanıt
Mourinho'dan Sadettin Saran'a tek cümlelik yanıt