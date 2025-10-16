Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
18 Ekim Cumartesi:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor: Kadir Sağlam
17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
17.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
19 Ekim Pazar:
14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor: Ümit Öztürk
17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Ali Yılmaz
17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
20 Ekim Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın