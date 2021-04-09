Habertürk yazarı Sarıkaya: Bilim Kurulu üyeleri konuşmaktan bıkmış, moral çöküntüsü içinde çıkış arıyor

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, muhalefet partileri dahil birçok kesimin eleştirilerine maruz kalan Bilim Kurulu'yla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Sarıkaya, "Bilim Kurulu üyeleri konuşmaktan bıkmış, moral çöküntüsü içinde çıkış arıyor" diye yazdı.

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Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, koronavirüsün (Kovid-19) seyriyle ilgili olarak kaleme aldığı yazısında bilim insanlarının, bir ay içinde 8 kat birden vaka sayısını artıran, ölüm oranlarında zirve yaptıran nedenin adını 'mutant çarpması' koyduğunu söyledi.

Aslında hepsinin de bu noktaya geleceği konusunda emin olduğunu belirten Sarıkaya, "Yakın geçmişte de bugünü net tarif etti. Gelinen nokta ise tam anlamıyla içinden çıkılması zor bir durum" dedi.

"Dedim dedim bak ne oldu?"

Sarıkaya, muhalefet partileri dahil birçok kesimin Bilim Kurulu üyelerini eleştirdiğini vurgulayarak şunları söyledi: O nedenle bir yandan muhalefet dahil bir çok kesimin şimşeklerini üzerine çeken Bilim Kurulu üyeleri konuşmaktan bıkmış, moral çöküntüsü içinde çıkış arıyor. Diğer yandan da sözlerinin yine dinlenmemiş olmasının yakınması içinde Karadenizlinin mezar taşına yazdığı cümleyi tekrarlıyor; Dedim dedim bak ne oldu?

"Üç etken bir araya gelip vaka patlamasına neden oldu"

Sorunun temelinde ise tek başına 1 Mart'ta alınan serbestleşme kararının olmadığını belirten Sarıkaya, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın üç etkenin bir araya gelip vaka patlamasına neden olduğu görüşünü paylaştığını aktardı. Sarıkaya'ya göre Kara, şunları sıraladı:

1) Mutant virüslerin toplum içindeki yayılımı 3-4 haftada artış gösteriyor.

2) 1 Mart’ta normalleşme kararı alınırken Türkiye’deki mutantların tablosu tam çıkarılamadı.

3) Mart’ın 15’inden itibaren de üçü bir araya gelip vakayı patlattı ve üç hafta sonra önümüze koydu.