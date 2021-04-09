İlia Özkan 4 şarkılık Ep'si ''Yorma'' ile dinleyicisini selamladı

Müzik tutkunu ve öğretme sevdalısı İlia Özkan, biriktirdiği, yüreğinden geçenleri paylaştığı 4 şarkıdan oluşan farklı müzikal disiplinlerden örneklerin yer aldığı ilk dijital Ep'si ''Yorma''yı Yelda Gürkan Müzik Production etiketiyle 9 Nisan Cuma günü yayınlıyor.

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Sözü ve müziği Diler Türkmen’e ait Yorma, geçmiş yıllarda söylenen ‘Al Baharları cover'ı ve Mahmut Tuncer’in sesinden üne kavuşan ‘Uyandım Sabah’ın akustik ile beraber iki versiyonunun da yer aldığı 4 şarkının düzenlemelerini Ajlan Akyüz, Yıldıray Gürgen, Murat Hasarı yaptı. Ep’nin süpervizörlüğünü Murat Hasarı, şarkıların mix ve mastering'ini Erim Arkman üstlendi.

Ruhunuzu dinlendirmeye geliyorum

Yıllarını müzikle renklendiren, öğrendiklerini öğretmenlik yaparak yeni nesille paylaşan İlia Özkan, ürettiği ve söylediklerinde doğduğu topraklar Bulgaristan'ın zenginliği kullanıyor. Hazırlıkları ve düzenlemeleri 1 yıl yoğun bir stüdyo aşaması sonucunda tamamlanan Yorma'nın imaj fotoğraflarını Eray Kıray çekti.

Bu projede; İlia Özkan hatıralarına, melankoliye, aşka ve hasrete kendince melodileri ile bir sesleniş duyacaksınız. İlk video klip Ordu’nun eşsiz güzellikleri arasında çekildi. Ep'nin ilk video klibi, aynı adı taşıyan Yorma şarkısına Emre Kavruk yönetmenliğinde Ordu'da çekildi. Ordu’da Yason burnunda çekilen video klipte coğrafyanın doğal güzellikleri, İlia Özkan'ın performans görüntüleri ile birleştirildi. Eşsiz doğal güzelliklerin sıklıkla kullanıldığı video klip görsel açıdan zengin bir atmosfer oluşturdu.