Elazığ'da 18 yaşındaki Emine'yi barakada öldüren şüpheli, dedesinin evinde yakalandı

ELAZIĞ'da dün gece erkek arkadaşı tarafından barakada vahşice bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi'nin katili, saklandığı dedesinin evinde özel ekip tarafından yakalandı.

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Olay, dün merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'taki boş bir arazi üzerinde bulunan barakada meydana geldi. İddiaya göre, cinayet şüphelisi Salih Yılmaz C. arkadaşlarını arayarak “sevgilimi öldürdüm” dedi. Bunun üzerine olay yerine giden şüphelinin arkadaşları 18 yaşındaki 'Bahar Bal' takma ismini kullanan Emine Fulya Akçelebi’yi kanlar içerisinde hareketsiz görünce polise haber verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, bölgede güvenlik çemberi oluşturarak çalışma yaptı. Yapılan çalışmada genç kızın vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alarak öldürüldüğü tespit edildi. Daha sonra genç kızın cesedi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

'Parka' diye evden çıkmış

Öte yandan baba Adem Akçelebi, olaydan önce saat 15.30 sıralarında kızı Emine ile telefonla görüştüğünü belirterek, 'Kızım, kardeşiyle birlikte parka gideceğini söyledikten sonra kendisinden bir daha haber alamadık" dedi.

Özel ekip yakaladı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşan özel ekip, cinayet sonrası arkadaşlarını aradıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli Salih Yılmaz C.'nin Hicret Mahallesi'nde dedesinin evine gizlendiğini öğrendi. Eve baskın yapan polis, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.