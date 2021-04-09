Değeri 3 milyon 800 bin TL! Muş'ta ele geçirildi
MUŞ'ta jandarma tarafından yapılan operasyonda birer kilogramlık 12 külçe platin madeni ele geçirildiAbone ol
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde; 7 Nisan 2021 günü Malazgirt ilçe merkezinde ikamet eden I.K. isimli şahsın adresinde arama yapıldığı belirtildi. Yapılan arama sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 800 bin TL olan 12 adet birer kilogramlık külçeler halinde ve üzerinde “Bank of Iraq-Platinum” yazılı gümrük kaçağı platin olduğu değerlendirilen maden ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, platinin az bulunan bir maden olması nedeniyle kıymetli metaller sınıfında olduğu ve dünyada altından sonraki en kıymetli metal olduğu belirtildi.