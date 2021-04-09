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Afyonkarahisar'da olmaz denilen oldu! Boğaz ağrısıyla gitti gerçeği öğrenince şok oldu

Demirören Haber Ajansı

AFYONKARAHİSAR'da 72 yaşındaki S.H.A. isimli yaşlı kadın, boğaz ağrısı ve nefes almakta zorluk çekmesi nedeniyle hastaneye gitti. Yaşlı kadının boğazından takma dişleri çıktı.

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Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde uyuyan S.H.A., (72) isimli yaşlı kadın boğazında acı ve nefes alma güçlüğü hissedince bir anda uyandı. Boğazında batma olduğunu fark eden kadın evdeki yakınlarından yardım isteyince yakınları S.H.A.’yı hemen hastaneye götürdü.

Hastanede yapılan incelemede ve röntgen çekiminde yaşlı kadının metal kancalı dişlerinin boğazına kaçtığı belirlenince Kulak Buran Boğaz uzmanları tarafından S.H.A. hemen ameliyata alındı. Yaklaşık 1 saat süren zorlu ameliyatın ardından S.H.A.’nın boğazına kaçan takma dişleri çıkarıldı. Hastanede gözlem altında tutulmaya devam edelin yaşlı kadının durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, yaşanan olaya doktorlar bile şaşırdı.

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