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Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına zam geldi!

Akaryakıt sektöründe benzin ve motorin fiyatları, bazı illerde 3 kuruşa kadar artırılırken bazı illerde ise sabit kaldı.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),17 Mart'ta akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçmişti. Bu çerçevede EPDK benzin ve motorinin hangi ilde ne kadara satıldığını internet sitesi üzerinden açıklamıştı. Tavan fiyat uygulamasında belirlenen rakamlara bugünden itibaren zam geldi. Bazı illerde benzinin litre fiyatına 3 kuruşa kadar zam gelirken bazı illerde ise değişiklik yapılmadı. Aynı şekilde motorinin litre fiyatına gelen zam da bazı illerde 3 kuruşu buldu.

EPGİS fiyat listesini paylaştı

Ankara, İstanbul, ve İzmir'de fiyatlar ne oldu? 

İstanbul Anadolu yakasında benzinin litresi için belirlene 7.08 TL’lik fiyat bugünden itibaren 7.09 TL’ye çıktı. Motorinin litre fiyatı ise 6.44 TL’den 6.45 TL’ye çıktı. Avrupa yakasında ise benzin ve motorin fiyatları değişmedi. İzmir’de benzin ve motorin fiyatlarında bir değişiklik olmadı. Benzinin litresi 18 Mart’ta açıklandığı gibi 7.16 TL’den satılırken, motorinin litresi de 6.52 TL’den satılıyor.Ankara’da ise benzin ve motorinin litresine 2 kuruş zam yapıldı. Benzin fiyatları Ankara’da 7.13 TL’den 7.15 TL’ye, motorin fiyatları ise 6.49 TL’den 6.51 TL’ye çıkarıldı. 81 ilin bugünden itibaren geçerli olan güncel fiyat listesi EPDK’nın internet sitesinden yayımlandı.

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