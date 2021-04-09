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Son dakika FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin cezası belli oldu

İZMİR'de yakalanan ve FETÖ içinde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen Yusuf Bekmezci'nin (81), terör örgütü yöneticiliği suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

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İzmir'de yakalanan ve FETÖ içinde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen Yusuf Bekmezci hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet' istenen Yusuf Bekmezci'nin, elebaşı Fetullah Gülen ile bizzat bağlı olan örgütün ilk mütevelli heyetinde yer aldığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin sorumluları arasında olduğu belirtilmişti.

Şubat ayındaki duruşmasında daha önce yaptığı savunmalarını tekrar eden ve hakkındaki suçlamaları reddeden Bekmezci, "Neden burada olduğumu bilmiyorum." ifadesini kullanmıştı.

Fetullah Gülen'le olan yakınlığıyla dikkat çeken Bekmezci, "Fethullah Gülen'i tuttum, çektim kendime, boyunlarını, gözlerini öptüm. O zaman daha da acayipleştim.” sözleriyle de gündeme gelmişti.

17 yıl hapis cezası
Bugün ise tutuklu sanık Bekmezci'nin davasında karar açıklandı.

Bekmezci; terör örgütü yöneticiliği suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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