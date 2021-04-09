Son dakika! İzmir Foça'da askeri eğitim uçağı düştü 2 pilot sağ kurtuldu

İZMİR’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan KT-1 tipi askeri uçak eğitim uçuşu sırasında denize düştü. İki pilot sağ olarak kurtarıldı.

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Önceki gün Konya'da düşen Türk Yıldızı uçağının ardından bugün de İzmir'den bir askeri uçağın eğitim uçuşu sırasında düştüğü haberi geldi. İzmir'de eğitim uçuşu sırasında askeri uçak Ege Denizi'ne düştü, uçaktaki 2 pilotun sağ olarak kurtulduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı." denildi.

İzmir Valisi: İki pilot kurtarıldı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Foça ilçesi açıklarında denize düşen eğitim uçağındaki iki pilotun kurtarıldığını bildirdi. Köşger, AA muhabirine, Çiğli 2. Ana Jet Üssüden kalkan KT-1 tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle Foça ilçesi Borak Adası İngiliz Burnu açıklarında denize düştüğünü belirtti. İhbar üzerine ivedi bir şekilde arama kurtarma faaliyetinin başladığını vurgulayan Köşger, "İki pilotumuz Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır." dedi. Köşger, uçağın enkazıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.