Meral Akşener bildirici amirallere neden zevzek dedi? İsmail Küçükkaya'ya açıkladı

İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğu olan Meral Akşener, bildirici amirallere neden zevzek dediğini açıkladı. İYİ Parti Lideri Akşener, "Ben bu konuyu çok da ciddiye almamamız gerektiğini ifade etmek için" dedi.

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Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen emekli amirallerin darbe imalı bildirisinin yankıları sürüyor... İlk açıklamasına bildirici amirallere 'zevzek' yakıştırması yapan Akşener, neden bu ifadeyi kullandığını açıkladı.

Bugün de İyi Parti lideri Meral Akşener, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu oldu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Akşener, Küçükkaya'nın amirallerin bildirisine "Neden zevzeklik" dediğini sordu.

"Zevzeklik demek gevezelik demek''

Akşener soruya şu ifadeleri kullanarak cevap verdi;

"Bugün de diyorum ki bu bildiri yanlıştır. Bildirinin saati yanlıştır. Tavrı yanlıştır. İçinde iktidara parmak sallayacak durum yanlıştır.

Ben bu konuyu çok da ciddiye almamamız gerektiğini ifade ederek bu bildiri için zevzeklik dedim. Zevzeklik, gevezelik demektir.

AK Parti ile mücadelenin gereği demokratik olarak siyasi zeminde sürdürülmeli. Recep Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin bu görüş bana uygun değil. Ben bu tutuma karşıyım. Milli iradenin muhattabı siyasettir. "