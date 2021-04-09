Fenerbahçeli Barış Sungur lig bitmeden amatöre düştü

Fenerbahçe'nin sezon başında Bucaspor 1928'den transfer edip ardından aynı ligdeki Muğlaspor'a kiralık verdiği Barış Sungur, ligin bitimine 4 hafta kala takımıyla amatör kümeye düşmenin üzüntüsünü yaşadı.

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'nin sezon başında yıldız adayı olarak Misli.com 3'üncü Lig ekibi Bucaspor 1928'den transfer edip ardından aynı ligdeki Muğlaspor'a kiralık verdiği Barış Sungur, ligin bitimine 4 hafta kala takımıyla amatör kümeye düşmenin üzüntüsünü yaşadı. Sarı-lacivertlilerin Bucaspor'da yalnız 2 profesyonel lig maçında 46 dakika forma giyip 1 gol atmasına rağmen geçen yaz 5 yıllığına renklerine bağladığı 19 yaşındaki forvet, takımıyla 1 ay antrenmana çıktıktan sonra tecrübe kazanması için Muğlaspor'a verildi.

Üçüncü Lig 4'üncü Grup'ta sezon başından beri düşme hattında son sıradan kurtulamayan Muğlaspor'da yedek kalan gurbetçi forvet, 7'si ilk 11'de olmak üzere oynanan 28 lig maçının yalnız 17'sinde forma giyebildi. Yalnız 1 kez 90 dakikayı tamamlayabilen Barış, toplam 647 dakika sahada kalıp gol atamadı. Muğlaspor, ligde 28 haftada 3 galibiyet, 10 beraberlik, 15 mağlubiyetle 19 puan toplarken son sıradan çıkamayarak bitime 4 hafta kala kurtuluş umutlarını tüketti. Barış'ın yeni yılda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek Muğlaspor'la sözleşmesi sezon sonu bitecek.