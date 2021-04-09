Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458 TL'den işlem görüyor

Güne düşüşle başlamayan altının gram fiyatı 458 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 750, cumhuriyet altını ise 3.059 liradan satılıyor.

Abone ol

Dün 455-462 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 459,8 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında, 458 liradan işlem görüyor.

Çeyrek ve cumhuriyet altını

Aynı dakikalarda çeyrek altın 750 lira, cumhuriyet altını da 3.059 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.746 dolardan alıcı buluyor.

Ons altında 1.740 dolar destek konumunda

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankasının düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında gerçekleşen küresel ekonomiye yönelik bir video konferans etkinliğinde yaptığı konuşmada, ekonomi normalleşirken fiyatlarda geçici artışın görülebileceğini ancak kalıcı enflasyon beklemediklerini söyledi.

Powell'ın açıklamaları sonrası dün yüzde 1,62'ye kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün tekrar yüzde 1,67'ye çıkarak altının ons fiyatı üzerinde baskıya neden oldu. Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyata Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların destek konumuna geldiğini ifade etti.