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Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.

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Mart ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak.

Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin bugün banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yatırılacağını kaydetti.

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