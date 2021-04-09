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Mısır'da binlerce yıllık kayıp altın şehir keşfedildi! 3 kraliyet sarayı bulunuyor

Demirören Haber Ajansı

MISIR'da 3 bin yıl öncesine ait ve 'kayıp altın şehir' olarak görülen antik kentin sonunda bulunduğunu açıklandı.

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Mısır’ın Krallar Vadisi’nin de bulunduğu Luksor kentinde, 3 bin yıldır kumun altında gömülü Aten şehri uzun süren çalışmaların ardından keşfedildi. ‘Kayıp altın şehir’ olarak bilinen Aten şehrinin Kral III. Amenhotep tarafından kurulduğu düşünülüyor. Arkeolojik kazılarda, kentteki yerleşim yerlerinin duvarlarının hala sağlam kaldığı ifade edilirken, yerleşim yerlerindeki odalarda günlük yaşamda kullanılan araç gereçlerin de bulunduğu aktarıldı.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi Mısır Çalışmaları Profesörü Betsy Bryan, kentin keşfini Tutankhamun'un mezarının ortaya çıkışından beri en önemli keşif olarak nitelendirdi. Antik kentte Mısır İmparatorluğu'nun idari ve sanayi merkezinin yanı sıra, Kral III. Amenhotep'e ait üç kraliyet sarayının bulunduğu bildirilirken, yapılacak yeni kazılarda yeni antik mezarların bulunmasının beklendiği aktarıldı.

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