BIST 1.407
DOLAR 8,14
EURO 9,68
ALTIN 457,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan’da Aradığın Ne Varsa Cepte Şok’la Kapında

Bartın'da köprüden ırmağa atlayan genç kıza yardım eli

BARTIN’da yetiştirme yurdunda kalan B.D. (17), bilinmeyen nedenle çıktığı köprüden ırmağa atladı. Daha sonra yüzerek kıyıya gelen B.D., elini uzatan kişinin yardımıyla sudan çıktı. Sağlık ekibi, B.D.'yi tedbir amacıyla hastaneye götürdü.

Abone ol

Olay, sabah saatlerinde, Kemerköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Yetiştirme yurdunda kalan B.D., iddiaya göre, köprü üzerine çıkıp, yaklaşık 10 metre yükseklikten kendisini Bartın Irmağı'na bıraktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yüzerek, kıyıya kadar gelen B.D., elini uzatan kişinin yardımıyla sudan çıktı.

Sağlık ekibi, ilk müdahalesini yaptığı B.D.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. B.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi yatırımı Karapınar GES geleceğin mimarisiyle buluşuyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458 TL'den işlem görüyor
Trabzonspor'da hedef galibiyet: Rakip Çaykur Rizespor
Erciyes Üniversitesi'nden yerli aşı müjdesi! Faz-2 çalışmaları bugün bitiyor
TUSAŞ milli hava aracı projeleri için yeni teknolojilere odaklandı
Mısır'da binlerce yıllık kayıp altın şehir keşfedildi! 3 kraliyet sarayı bulunuyor
Son dakika! İzmir Foça'da askeri eğitim uçağı düştü 2 pilot sağ kurtuldu
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü eski imam Bergama'da yakalandı
Kuzey Kore lideri Kim ülkedeki ekonomik durumu 1990'lardaki kıtlığa benzetti
Fenerbahçeli Barış Sungur lig bitmeden amatöre düştü
Yorumlar