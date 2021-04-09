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Yaz için umutlandıran araştırma! Güneş Covid-19’a karşı koruyor

İngiliz bilim insanlarının ABD’de 2 bin 474 bölgeyi inceleyerek yaptığı araştırmaya göre, güneş ışınlarının Covid kaynaklı can kayıplarını önemli ölçüde azalttığı bildirildi. 

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İngiltere’de yapılan araştırmaya göre, güneş ışınlarının Covid-19’a karşı mücadelede önemli bir rol oynayabileceği belirtildi. Edinburgh Üniversitesi'nden araştırmacılar, Covid-19 kaynaklı can kayıplarıyla o bölgedeki UV ışınlarının seviyelerini karşılaştırdı.

British Journal of Dermatology’de yayınlanan çalışmada, güneşten dünyaya gelen ultra viole ışınların Covid-19’un yayılmasını önleyen cilt kimyasallarını ortaya çıkardığı bildirildi.

Üçte bir oranında azaltıyor

NTV'de yer habere göre geçtiğimiz yıl ABD’nin 2 bin 474 bölgesi incelenerek yapılan araştırmada, Covid kaynaklı can kayıplarıyla ultra viole ışınları karşılaştırılırken, Ultra viole ışınlarının yüzde 95'ini oluşturan UVA ışınlarını en yüksek seviyede alan bölgelerde yaşayan insanların hayatını kaybetme riskinin daha düşük olduğu tespit edildi.

Araştırmanın raporunda günlük ortalama UVA ışınlarının en yüksek olduğu ilçelerde Covid'den ölme riskinin yüzde 32 daha düşük olduğu tespit edilirken Daily Mail’ın haberinde bilim insanlarının açıklamasının yaz ayları için umut aşıladığının altı çizildi.

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