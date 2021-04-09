FİLİPİNLER'de Covid-19 yasağını çiğnediği gerekçesiyle polis tarafından 300 "squat" yapmakla cezalandırılan genç, hayatını kaybetti.

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1 Nisan'da, 28 yaşındaki Darren Manaog Penaredondo, artan koronavirüs vakaları nedeniyle kilit altında olan Cavite eyaletinde bir şehir olan General Trias'taki evinden ayrıldı. Polis tarafından durdurulan Penaredondo’ya 100 kez "squat” (çömelme egzersizi) yapması söylendi. Cezayı ödemeye başlayan genç adama polis, egzersizleri tekrar ettirdi.

Yaklaşık 300 tekrar yapan gencin kalbi, bu ağırlığı kaldıramadı. Hemen hastaneye kaldırılan genç adam, cumartesi günü komaya girdi ve birkaç saat sonra öldü.

Soruşturma başladı

Genç adamın ölümüyle ilgili İçişleri Bakanlığı ve General Trias şehri belediye başkanı soruşturma başlattı.

Bakanlığın müsteşarı Jonathan Malaya "Yasayı ihlal ettiği kanıtlanan tüm polis memurları yargılanacak ve uygun idari ve adli cezalar verilecektir." dedi. Öte yandan, Penaredondo'nun ölümü, acımasız polis yöntemlerinin neden olduğu olayları da gün yüzüne çıkardı.

Köpek kafesine tıkma, güneş altında oturma cezası

Geçen ay karantinayı ihlal ettikleri gerekçesiyle beş gencin, bir köpek kafesine kilitlendiği öğrenildi. Ayrıca, polislerin sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için insanları öğle güneşinde oturmaya zorladıkları bildirildi.

"Yasalara uygun değil"

Avukat ve Free Legal Assistance Group'un (FLAG) kurucusu Jose Manuel Diokno, insanları kafeslere kapatmanın veya insanları 300 kez çömelttirmenin yasal olmadığını ifade ederek, "Yasa uygulayıcıları tarafından herhangi bir ihlal için verilebilecek tek ceza yerel yasalarda ve ulusal yasalarda bulunanlardır ve insanların köpek kafeslerine konulmasına veya uzun süre egzersiz yapmalarına izin veren herhangi bir yasamız yok.” ifadelerini kullandı.

Polise vur emri

Filipinler’in koronavirüsü kontrol altına almak için benimsediği sert yaklaşım geçen yıl nisan ayında başladı. Başkan Rodrigo Duterte, polisin virüs kısıtlamalarını ihlal eden herkesi vurarak öldürme hakkı olduğunu söyledi.

Duterte yaptığı konuşmada, "Tereddüt etmeyeceğim. Polise, orduya ve barangaylara emir verdim, eğer onlar itaatsiz olurlar ve size karşı koyarsa onları vurun." demişti.