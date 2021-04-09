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Sivas’ta suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı

3 ilde organize suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlar 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlarda 6 ruhsatsız silah ele geçirildi.

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Sivas’ta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 Ocak'ta Şarkışla Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı M.H'nin bacaklarından silahla vurulmasına ilişkin çalışmalar başlattı.

Çalışmalar kapsamında silahla yaralama olayına karıştıkları belirlenen faillerin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Sivas, Gaziantep, Kayseri ve Şarkışla ilçesinde belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Operasyonda, Suriye uyruklu M.C. ile H.T, U.T, S.T, İ.Ç, F.K.K. ve B.G. gözaltına aldı.

Şüphelilerden S.T'nin fuhşa teşvik ve aracılık etme, M.C'nin sigara kaçakçılığı suçundan arandığı tespit edildi.

Tırın içinde yakalandı
Ş.G isimli şahıs İ.Ç'ye ait tırda yapılan aramada yakalandı. Ş,G.’nin uyuşturucu ticarinden arandığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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