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Son dakika Pinterest'ten Türkiye'ye temsilci atama kararı

Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı son sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest de Türkiye'ye temsilci atayacağını bildirdi. En son Twitter temsilci atacağını duyurmuştu.

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Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı son sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest de temsilci atayacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: "Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı." ifadelerini kullandı.

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