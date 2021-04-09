Son dakika Pinterest'ten Türkiye'ye temsilci atama kararı
Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı son sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest de Türkiye'ye temsilci atayacağını bildirdi. En son Twitter temsilci atacağını duyurmuştu.Abone ol
Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı son sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest de temsilci atayacağını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: "Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı." ifadelerini kullandı.