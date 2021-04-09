Şırnak'ta tek! Ailesi bile istemedi dayısının teklifiyle başladı müşteriler onu izliyor
ŞIRNAK'ta yaşayan 20 yaşındaki Esra Ötün, ailesinin istemediği işe dayısının teklifiyle başlayarak kentte bir ilki yaptı.
Şırnak'ın tek kadın döner ustası Esra Ötün, bir yıl önce dayısına ait döner dükkanında ilk kez çalışma hayatına atıldı. Kısa sürede döner ustası olmayı başaran Ötün, şimdilerde kentteki bir zincir döner dükkanında kestiği dönerle büyük beğeni topluyor.
Ustalarının yardımı sayesinde, döner kesmeye başladığını belirten lise mezunu Ötün, "Bir yerden başlamam gerekiyordu. Dayımın sayesinde kendimi bu sektörde buldum. Burası açıldığı zaman, dayım çalışmamı istedi." dedi.
"İş dağılımı olduğu zaman, tezgaha merak sardım." diyen Ötün "Çünkü orada bir şeyler olacağını biliyordum. Kendimi bir yerde bulacağımı biliyordum. Geldim, çalıştım. Ferhat ustam sağ olsun. Buraya geldiysem, onun emeklerinin sayesinde." şeklinde konuştu.
Ötün, döner ustası olmaya karar verdiğinde, ailesinin inanmadığını, çektiği videoları ailesine gösterince mutlu olduklarını ifade etti. Bu işi yapacağına inandığını belirten Ötün "Bıçağı ilk elime aldığım zaman, yapabileceğimi biliyordum. İnsan içten bir şey istiyorsa, gerçekten başarır. Gerçekten inanmak, başarmanın yarısıdır. Bazen tökezlediğim oldu. " ifadelerini kullandı.