Şırnak'ta tek! Ailesi bile istemedi dayısının teklifiyle başladı müşteriler onu izliyor

"İş dağılımı olduğu zaman, tezgaha merak sardım." diyen Ötün "Çünkü orada bir şeyler olacağını biliyordum. Kendimi bir yerde bulacağımı biliyordum. Geldim, çalıştım. Ferhat ustam sağ olsun. Buraya geldiysem, onun emeklerinin sayesinde." şeklinde konuştu.