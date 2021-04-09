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Covid-19 kısıtlamalarını ihlal eden Norveç başbakanına ülke polisinden ceza

NORVEÇ'te koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ederek doğum gününü kalabalık bir grupla kutlayan Başbakanı Erna Solberg, ülke polisinden ceza yedi.

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Reuters'ın aktardığı habere göre, geçen ay ailesiyle doğum gününü kutlamak için bir araya gelen ve ülkede uygulanan Koronavirüs kısıtlamasını ihlal eden Norveç Başbakanı Erna Solberg'e 20 bin Norveç Kronu (2352 dolar) ceza kesildi. 

Polis, normalde ihlal durumlarında cezanın kesilmeyebileceğini ancak Başbakan'ın kamuoyu önünde bir isim olarak kısıtlamalardan sorumlu olduğunu vurguladı.

Başbakan Solberg, geçen ay 60. doğum gününü 13 kişilik bir grupla kutladığı için özür dilemişti. Norveç'te Koronavirüs kısıtlamaları çerçevesinde 10 kişiden fazla bir araya gelmek yasak. 

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