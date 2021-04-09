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CHP il başkan yardımcısı Kemal Gülhan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

 CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Canan Kaftancıoğlu, Gülhan'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

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 CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,  "Her konuştuğumuzda ama her konuştuğumuzda 'oğullarıma bırakmak istediğim tek şey onurlu bir geçmiş' diyordun. Fazlasıyla bıraktın" açıklamasını yaptı.

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