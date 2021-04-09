Medya dünyasının acı kaybı! Metin Türkyılmaz covid-19'a yenik düştü

Gazeteci Metin Türkyılmaz koronavirüs tedavisi gördüğü İbni Sina Hastanesinde hayatını kaybetti.

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Anadolu Ajans eski Ekonomi Haberleri Müdürü Metin Türkyılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti. Rize'de 1966'da doğan Türkyılmaz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Gazeteciliğe 1990 yılında Anadolu Ajansında stajyer muhabir olarak başlayan Türkyılmaz, AA’da Ekonomi Haberleri Müdürlüğü de dahil olmak üzere birçok kademede görev aldı. Türkyılmaz, AA'dan 2 Ocak 2012'de emekli olmasının ardından, danışman olarak başladığı TZOB'da vekaleten Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini de yürüttü. Ajans Bizim'in kurucularından olan Türkyılmaz, Dünya gazetesinde "mevzuat" konusunda yazılar kaleme alıyordu.