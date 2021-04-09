Kuyuya atıp karıştırdı fatura derdinden kurtuldu! Isparta'da 24 saat üretiyor
ISPARTA'da 38 yaşındaki Sevgi Küçüksavlı, özel bir hastanenin muhasebe bölümünde çalışıyordu. Küçüksavlı, babasının beishanesinde giriştiği işte fatura derdinden kurtuldu.
Küçüksavlı, ödül aldığı projenin detaylarını "Bu fikir kızımdan çıktı. Biz kent merkezinde yaşıyorduk. Babamın besihanesinden çalışırken, gübre taşıyorduk. Çiftçiler için gübre her zaman bir sorundur." diyerek anlattı.
Bakanlığın projesine katılma sürecini Küçüksavlı "Kokusu da, başka bir yere boşaltması da sorundur. Bu soruna nasıl çözelim diye düşünürken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tarımda kadın girişimciler güçleniyor' projesina katılmaya karar verdik." sözleriyle ifade etti.
Araştırmalar yaptığını anlatan Küçüksavlı "Hayvan gübresini değerlendirebilir miyim diye düşündüm. Araştırmam sonucunda hayvan gübresinden biyogaz yapıldığını öğrendim. Sonra bu projeyi geliştirmeye çalıştık" dedi.
Türkiye'de 18 biyogaz tesisinin olduğuna dikkati çeken Küçüksavlı, bu tesislerin maliyetinin ise milyon eurolar seviyesinde dolduğunu, malzemelerinin yurt dışından geldiğini söyledi.