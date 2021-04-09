Kuyuya atıp karıştırdı fatura derdinden kurtuldu! Isparta'da 24 saat üretiyor

Bakanlığın projesine katılma sürecini Küçüksavlı "Kokusu da, başka bir yere boşaltması da sorundur. Bu soruna nasıl çözelim diye düşünürken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tarımda kadın girişimciler güçleniyor' projesina katılmaya karar verdik." sözleriyle ifade etti.