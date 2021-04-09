Kemal Kılıçdaroğlu espri yaptı: Sonunda bizim de bir gemimiz oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'ta kendisine yelkenli maketi hediye edilmesine ilişkin “Sonunda bizim de bir gemimiz oldu” sözleriyle espri yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sinop'taki son durağı CHP'li Ayancık Belediyesi oldu. Anka'nın haberine göre; Kılıçdaroğlu, Ayancık Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerin aynısını Türkiye’nin bütün coğrafyasına götüreceklerini vurgulayarak, "Hizmetin ne olduğunu görecekler, verdiğimiz hizmetin hesabını halka vereceğiz. Belediye başkanımız nasıl harcadığı her kuruşun hesabını Ayancık halkına veriyorsa, biz de 83 milyondan topladığımız verginin hesabını 83 milyona vereceğiz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız" ifadelerini kullandı.

"Artık bir gemimiz var"

Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Hayrettin Kaya’yı makamında ziyaret etti. Kaya, Kılıçdaroğlu’na yelkenli gemi maketi hediye etti. Kılıçdaroğlu, "Artık bir gemimiz var" diye espri yaptı. Kılıçdaroğlu’na yöresel lezzetler ve takılardan da hediye edildi.