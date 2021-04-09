Karadeniz’de sular ısınıyor... Türkiye doğruladı! ABD, savaş gemisi gönderiyor

ABD, 2 savaş gemisinin boğazlardan Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulundu.

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Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim tırmanırken ABD'den tansiyonu iyice yükseltecek bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı'nda görevli yetkili, "Karadeniz'e savaş gemisi gönderebiliriz" dedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin gelecek hafta savaş gemisi yollayacağını doğruladı.

Son haftalarda Kiev ve Moskova hattında yaşanan gerilime birçok ülke farklı açıklamalarla müdahil olurken dün gece ABD’den çok net ve korkutucu bir açıklama geldi.

Ukrayna’ya destek

ABD Savunma Bakanlığı’nda görevli üst düzey bir yetkili, ABD’nin Karadeniz’e birkaç hafta içerisinde savaş gemisi gönderebileceğini duyurdu. İsmini açıklamak istemeyen yetkili ABD’nin Rusya’nın karşısında Ukrayna’ya destek olmak ve birlik mesajı vermek için böyle bir hamle yapmayı planladığını söyledi.

'Montrö' dolayısıyla türkiye kilit konumda

ABD donanmasının Karadeniz’de rutin olarak devriye gezdiğini vurgulayan yetkili Karadeniz’e savaş gemisi yollamanın ise “Moskova’ya, ABD’nin gelişmeleri yakından izlediği” mesajını vereceğini söyledi. Montrö Anlaşması uyarınca ABD’nin Karadeniz’e savaş gemisi göndermeden önce tam 14 gün Türkiye’ye bilgilendirme vermesi gerekirken Ankara’dan flaş bir açıklama geldi.

CNN’e konuşan ABD’li yetkili, Ukrayna’ya destek olmak için Amerikan donanmasının bu hamleyi gerçekleştirebileceğini söyledi.

Türkiye: ABD gemileri 4 mayıs’a kadar kalacak

Reuters haber ajansın son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği haberde, Dışişleri Bakanlığı ABD’nin Türkiye’ye konuyla ilgili bilgi verdiğini aktardı. Yapılan açıklamada Boğazlar’dan iki ABD savaş gemisinin geçerek Karadeniz’e gideceği belirtildi.

Yapılan açıklamada ABD’ye ait savaş gemilerinin 4 Mayıs’a kadar Karadeniz’de kalacağı belirtildi.