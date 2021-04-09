Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere'de uçak gemisini inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile birlikte 'Prince of Wales' uçak gemisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Abone ol

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiliz mevkidaşı Ben Wallece ile 'Prince of Wales' uçak gemisini ziyaret etti. Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Resmi ziyaret kapsamında İngiltere'ye giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Londra temasları sürüyor. Dün İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya gelen Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile 'Prince of Wales' uçak gemisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.