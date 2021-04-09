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Emre Belözoğlu: Tek kişiye bile laf söyletmem

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, soyunma odasında futbolculara yaptığı konuşmada "Kapasite olarak sizden çok daha aşağıda bir takıma puan verdiniz. Ancak biz burada sizin arkanızda durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'de Malatya deplasmanında kaybedilen puanların hayal kırıklığı yaşanırken Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu oyuncularına sahip çıkarak uyarılarda bulundu.

Maç sonu soyunma odasında oyuncularına bir konuşma yapan Belözoğlu, "Kapasite olarak sizden çok daha aşağıda bir takıma puan verdiniz. Ancak biz burada sizin arkanızda durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ligde daha kat edilecek yol olduğuna değinen Emre Belözoğlu, rakiplerinin de kayıplar yaşayacağını ancak kendilerinin artık kayıba tahammüllerinin kalmadığını söyledi.

"Ben inanmadığım şeyi söylemem''
Şampiyonluğa olan inancının hala devam ettiğini belirten Belözoğlu, "Ben inanmadığım şeyi söylemem, devam edeceğiz her gün daha çok çalışıp üstüne koyacağız" ifadelerini kullandı.

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