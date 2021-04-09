BIST 1.392
DOLAR 8,15
EURO 9,70
ALTIN 457,56
HABER /  DÜNYA
ADV Ramazan’da Aradığın Ne Varsa Cepte Şok’la Kapında

Yunanistan'ın konuştuğu cinayet: Covid-19 hastası entübe hastanın fişini çekti

YUNANİSTAN'da yoğun bakımda yatan koronavirüs hastası, kendisiyle aynı odada bulunan entübe hastanın nefes almasını sağlayan solunum cihazının fişini çekerek ölümüne sebep oldu.

Abone ol

Komşu Yunanistan'da akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı. Koronavirüs hastası olan bir kişi aynı odayı paylaştığı entübe hastayı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. Ülke basınında yer alan habere göre, adı açıklanmayan 76 yaşındaki hasta entübe edildiği için solunum cihazına bağlanmıştı.

Parmak izi ele verdi
Başkent Atina'daki bir hastanede bulunan ve bu cihaz olmadan nefes alamayan hastanın makinesinin fişinin çekildiği anlaşıldı. Cinayet şüphesi ile soruşturma başlatan polis solunum cihazına güç veren fişin üzerinde diğer hastanın parmak izine rastladı.

Sesten rahatsız olmuş
Gelen haberlere göre, cinayet suçundan gözaltına alınan hasta oda arkadaşının solunum cihazından gelen sesten rahatsız olduğu için makinenin fişini çekti.

288 bin 230 kişinin virüs bulaştığı Yunanistan'da pandeminin başından beri 8 bin 680 kişi hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye müjde
Emre Belözoğlu: Tek kişiye bile laf söyletmem
Elazığ'da 18 yaşındaki Emine'yi barakada öldüren şüpheli, dedesinin evinde yakalandı
Değeri 3 milyon 800 bin TL! Muş'ta ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta feci kazada ölmüştü! Yürek yakan detay ortaya çıktı
Karadeniz’de sular ısınıyor... Türkiye doğruladı! ABD, savaş gemisi gönderiyor
Olay yeri Düzce! Kız kardeşini taciz ettiği iddiasıyla komşusunun cipini yaktı
İstanbul'da gece uyurken hayatlarının şokunu yaşadılar: Yarım santim ile kurtulduk
Kemal Kılıçdaroğlu espri yaptı: Sonunda bizim de bir gemimiz oldu
Çimentoya zam üzerine zam geldi! Konut fiyatlarında artış kapıda
Yorumlar