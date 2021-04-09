Yunanistan'ın konuştuğu cinayet: Covid-19 hastası entübe hastanın fişini çekti

YUNANİSTAN'da yoğun bakımda yatan koronavirüs hastası, kendisiyle aynı odada bulunan entübe hastanın nefes almasını sağlayan solunum cihazının fişini çekerek ölümüne sebep oldu.

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Komşu Yunanistan'da akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı. Koronavirüs hastası olan bir kişi aynı odayı paylaştığı entübe hastayı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. Ülke basınında yer alan habere göre, adı açıklanmayan 76 yaşındaki hasta entübe edildiği için solunum cihazına bağlanmıştı.

Parmak izi ele verdi

Başkent Atina'daki bir hastanede bulunan ve bu cihaz olmadan nefes alamayan hastanın makinesinin fişinin çekildiği anlaşıldı. Cinayet şüphesi ile soruşturma başlatan polis solunum cihazına güç veren fişin üzerinde diğer hastanın parmak izine rastladı.

Sesten rahatsız olmuş

Gelen haberlere göre, cinayet suçundan gözaltına alınan hasta oda arkadaşının solunum cihazından gelen sesten rahatsız olduğu için makinenin fişini çekti.

288 bin 230 kişinin virüs bulaştığı Yunanistan'da pandeminin başından beri 8 bin 680 kişi hayatını kaybetti.