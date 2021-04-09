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Spor medyasının acı günü! Cengiz Kaptan hayatını kaybetti

Fanatik gazetesinde uzun süre Galatasaray sorumlusu olarak görev yapan Cengiz Kaptan, sabaha karşı kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

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Spor yazarı ve Fanatik gazetesi eski çalışanı Cengiz Kaptan vefat etti. 63 yaşındaki Kaptan bu sabaha karşı kalp krizi geçirdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Kaptan’ın ölümünün ardından yayınladığı mesajda, “Değerli meslektaşımız Cengiz Kaptan’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Kaptan’ın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Cengiz Kaptan’ın cenazesi bugün Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.


Cengin Kaptan kimdir?
1959 yılında İstanbul’da doğdu. Lise eğitiminin ardından mesleğe 1976 yılında Türk Haberler Ajansı’nda başladı. Son Havadis, Cumhuriyet, Yeni Asır, Türkiye, Fotospor, Akşam, Günboyu, Yeni Çağ, Efsane Fotospor, Gerçek Gazetesi ile Gerçek TV ve Fanatik gazetelerinde polis, adliye istihbarat muhabiri, spor muhabiri, spor yazarı, spor sayfa editörü ve serbest spor köşe yazarlığı yaptı. Sürekli Basın Kartı taşıyan Kaptan, evli ve bir çocuk sahibiydi.

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