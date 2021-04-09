Fatih Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesi 2 koronavirüs vakası
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fabio Borini ve Lucas Biglia’nın koronavirüse yakalandığını duyurdu.Abone ol
Süper Lig'in 34'üncü haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fatik Karagümrük, 2 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia’nın test sonuçları pozitif çıkmıştır." denildi.
Borini ve Biglia'nın tedavilerine evde devam edildiği belirtildi.