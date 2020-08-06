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Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda mesajı

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe ile anlaşan Gökhan Gönül, siya-beyazlı camiaya veda etti.

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Fenerbahçe’ye transfer olacağı iddia edilen Gökhan Gönül, Beşiktaş’a veda etti.

Gönül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı kulübe teşekkür ederek, şu ifadelere yer verdi: "Beşiktaş’a adımımı atarken ‘Kötü oynayabilirim, pas hatası yapabilirim ama mücadele etmediğim tek bir gün göremeyecekler. Bunun sözünü veriyorum” demiştim.

Her zaman da verdiğim sözün ne anlama geldiğini bilerek hareket ettim. Son maçın son saniyesine kadar sözümü tuttuğuma inanıyorum.
Beşiktaş Kulübü’nde birlikte çalıştığım başkanlarıma hocalarıma yöneticilerime takım arkadaşlarıma teknik ekibe ve Beşiktaş taraftarına her şey için teşekkür ediyorum.

''Taraftar hakkını helal etsin''
Beşiktaş camiası bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür ederim. Taraftar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar helaldir."

"Yarım kalan hikayeler, yarım kalan aşklar gibidir"
Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlileri heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı. Hatice Gönül'ün paylaşımında "Yarım kalan hikayeler, yarım kalan aşklar gibidir" ifadeleri yer aldı.

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