Gazze'de can kaybı 70 bin 942’ye yükseldi

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 5 artarak 70 bin 942’ye ulaştığını açıkladı. Ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen saldırıların ve enkazdan cenaze çıkarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılara ilişkin güncel veriler paylaşıldı. Açıklamaya göre, son 24 saat içinde 4’ü enkaz altından çıkarılan olmak üzere 5 Filistinlinin cenazesi hastanelere ulaştırıldı, ayrıca 3 yaralının tedavi altına alındığı belirtildi.

Bakanlık, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 406 sivilin yaşamını yitirdiğini, 1118 kişinin yaralandığını ve enkaz altından 653 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını duyurdu.

Açıklamada, İsrail’in Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılardan bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 70 bin 942’ye, yaralı sayısının ise 171 bin 195’e yükseldiği kaydedildi. Ayrıca, saldırılarda hasar gören binal

