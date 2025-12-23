BIST 11.298
DOLAR 42,83
EURO 50,64
ALTIN 6.151,48
HABER /  GÜNCEL

Kasım Garipoğlu Dominik'e mi kaçtı? Kafa karıştıran çift isim detayı

Kasım Garipoğlu Dominik'e mi kaçtı? Kafa karıştıran çift isim detayı

Ünlülere yönelik devam eden uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'ndan şikayetçi olan Gürbüz Yiğit'in ifadesi ortaya çıktı. Garipoğlu'nun Dominik'e kaçtığını öne süren Yiğit, yurt dışında çift isim kullandığı öne sürdü.

Abone ol

Ünlülülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyouna ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Kasım Garipoğlu’ndan şikayetçi olan Gürbüz Yiğit'in ifadesi ortaya çıktı. Yiğit'in hakkında yakalama kararı bulunan firari Kasım Garipoğlu’nun Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve operasyondan bilgisi olduktan sonra kaçtığını iddia etti.

Yiğit'in 7 milyon 800 bin dolar alacağını tahsis edemediğini söyleyen Yiğit, Garipoğlu’nun 2019 yılından itibaren yurt dışında çift isim kullandığı öne sürdü.

"KARA PARA TRAFİĞİNİ GÖRMEZDEN GELİYORDU"

İfadesinde baba Hayyam Garipoğlu ile oğlu Kasım Garipoğlu'nun arasındaki ki uzlaşıyı anlatan Yiğit, "Kasım babasının her hafta sonu yurtdışında kumarda harcamış olduğu milyon dolarlara karışmıyor Hayyam ise Kasım'ın uyuşturucu kullanımında ki ve tedariginde ki trafiğine karışmadığı gibi kara para trafiğini de görmezden geliyordu. Kamuoyuna yansımış olan 29.000.000 Dolarlık vurgun olayının yukarıda adı geçen Ahmet Akçay tarafından bir hafta önce şahsıma ben deyim 49.000.000 siz deyin 60.000.000 Dolar olduğundur. Görünen kısmı 29.000.000 dolardır" diye konuştu.

"PARANIN GÜCÜNÜ KULLANIP ÖNCEDEN BİLGİ ALMIŞTIR"

Yaşadıklarından sonra yaptığı araştırmalarda alacağı olan parayı vermek yerine baba ve oğlunun kumarda ve uyuşturucu servet harcadıklarını fark ettiğini söyleyen Yiğit, "Araştırmamı ilettim ve suç duyurusunda bulundum. Bu süreçte gelişen diğer olaylara baktığımda Kasım Garipoğlu'nun Dominik Cumhuriyeti'nde vatandaşlığı olduğu, bu vatandaşlığı alırken gerekli sorumluluklarını yerine getirmeyen kamu görevlileri ve diğer vatandaşlardan şikayetçiyim. Nihayetinde paranın gücünü kullanarak önceden bilgi alıp yurtdışına kaçmıştır" ifadelerini kullandı.

"EVİ BOŞALTTILAR"

Hakkında çıkarılan yakalama kararından önce yine evine gittiğinde evinden içerisinde ve küçük ebatlı birçok eşyanın çıkarıldığını gördüğünü söyleyen Yiğit, ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Bu meyanda hiç olmadığı kadar kalabalık bir grup hareketli bir şekilde eve girip çıkıyordu. Öyleki güvenlik kulübesinin çatısına kadar adam dikmişlerdi. Anlaşılan o ki aldıkları bilgi sonucu evi temizleme ihtiyacı duymuşlar ve evi boşalttılar. Kasım Garipoğlu'nun Dominik Cumhuriyeti'nden almış olduğum pasaportta Kevin Graham adını kullanmakta olup yurtdışında yakalanarak yargılanmasını talep ediyorum"

VİLLALARDA UYUŞTURUCU PARTİLERİ

Öte yandan Cem Garipoğlu’nun kuzeni olan Kasım Garipoğlu’nun yalıdaki villasında uyuşturucu partileri düzenlediği iddialar arasında. Villada yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirilmiş, şoförü tutuklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Karadağ, Türk vatandaşlarına vize uygulamasını iptal etti
Karadağ, Türk vatandaşlarına vize uygulamasını iptal etti
Konya'da eski eşini tarlada vahşice öldürmüştü istenen ceza belli oldu
Konya'da eski eşini tarlada vahşice öldürmüştü istenen ceza belli oldu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ülkesindeki su sorununun hayati bir konu haline geldiğini söyledi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ülkesindeki su sorununun hayati bir konu haline geldiğini söyledi
Kartlı ödemeler kasımda yüzde 48 arttı
Kartlı ödemeler kasımda yüzde 48 arttı
Siyah-beyazlılarda flaş ayrılık, Sergen Yalçın’ın planları altüst oldu
Siyah-beyazlılarda flaş ayrılık, Sergen Yalçın’ın planları altüst oldu
Uzman isim tek tek açıkladı! O güne çok dikkat edin önce sağanak peşinden kuvvetli kar...
Uzman isim tek tek açıkladı! O güne çok dikkat edin önce sağanak peşinden kuvvetli kar...
CHP'den Akın Gürlek hakkında suç duyurusu
CHP'den Akın Gürlek hakkında suç duyurusu
İsrailli bakan açık açık söyledi: Bir milimetre dahi çekilmeyeceğiz
İsrailli bakan açık açık söyledi: Bir milimetre dahi çekilmeyeceğiz
BDDK'den enflasyon muhasebesi uygulanmamasına yönelik karar
BDDK'den enflasyon muhasebesi uygulanmamasına yönelik karar
İrfan Can Kahveci için veda zamanı mı? Fenerbahçe'den ayrılıyor
İrfan Can Kahveci için veda zamanı mı? Fenerbahçe'den ayrılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üretmeye, geliştirmeye, yeni buluşlara imza atmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üretmeye, geliştirmeye, yeni buluşlara imza atmaya devam edeceğiz
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gürcistanlı mevkidaşı Geladze ile ortak basın toplantısında konuştu
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gürcistanlı mevkidaşı Geladze ile ortak basın toplantısında konuştu