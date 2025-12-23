Kasım Garipoğlu Dominik'e mi kaçtı? Kafa karıştıran çift isim detayı

Ünlülere yönelik devam eden uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'ndan şikayetçi olan Gürbüz Yiğit'in ifadesi ortaya çıktı. Garipoğlu'nun Dominik'e kaçtığını öne süren Yiğit, yurt dışında çift isim kullandığı öne sürdü.

Ünlülülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyouna ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Kasım Garipoğlu’ndan şikayetçi olan Gürbüz Yiğit'in ifadesi ortaya çıktı. Yiğit'in hakkında yakalama kararı bulunan firari Kasım Garipoğlu’nun Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve operasyondan bilgisi olduktan sonra kaçtığını iddia etti.

Yiğit'in 7 milyon 800 bin dolar alacağını tahsis edemediğini söyleyen Yiğit, Garipoğlu’nun 2019 yılından itibaren yurt dışında çift isim kullandığı öne sürdü.

"KARA PARA TRAFİĞİNİ GÖRMEZDEN GELİYORDU"

İfadesinde baba Hayyam Garipoğlu ile oğlu Kasım Garipoğlu'nun arasındaki ki uzlaşıyı anlatan Yiğit, "Kasım babasının her hafta sonu yurtdışında kumarda harcamış olduğu milyon dolarlara karışmıyor Hayyam ise Kasım'ın uyuşturucu kullanımında ki ve tedariginde ki trafiğine karışmadığı gibi kara para trafiğini de görmezden geliyordu. Kamuoyuna yansımış olan 29.000.000 Dolarlık vurgun olayının yukarıda adı geçen Ahmet Akçay tarafından bir hafta önce şahsıma ben deyim 49.000.000 siz deyin 60.000.000 Dolar olduğundur. Görünen kısmı 29.000.000 dolardır" diye konuştu.

"PARANIN GÜCÜNÜ KULLANIP ÖNCEDEN BİLGİ ALMIŞTIR"

Yaşadıklarından sonra yaptığı araştırmalarda alacağı olan parayı vermek yerine baba ve oğlunun kumarda ve uyuşturucu servet harcadıklarını fark ettiğini söyleyen Yiğit, "Araştırmamı ilettim ve suç duyurusunda bulundum. Bu süreçte gelişen diğer olaylara baktığımda Kasım Garipoğlu'nun Dominik Cumhuriyeti'nde vatandaşlığı olduğu, bu vatandaşlığı alırken gerekli sorumluluklarını yerine getirmeyen kamu görevlileri ve diğer vatandaşlardan şikayetçiyim. Nihayetinde paranın gücünü kullanarak önceden bilgi alıp yurtdışına kaçmıştır" ifadelerini kullandı.

"EVİ BOŞALTTILAR"

Hakkında çıkarılan yakalama kararından önce yine evine gittiğinde evinden içerisinde ve küçük ebatlı birçok eşyanın çıkarıldığını gördüğünü söyleyen Yiğit, ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Bu meyanda hiç olmadığı kadar kalabalık bir grup hareketli bir şekilde eve girip çıkıyordu. Öyleki güvenlik kulübesinin çatısına kadar adam dikmişlerdi. Anlaşılan o ki aldıkları bilgi sonucu evi temizleme ihtiyacı duymuşlar ve evi boşalttılar. Kasım Garipoğlu'nun Dominik Cumhuriyeti'nden almış olduğum pasaportta Kevin Graham adını kullanmakta olup yurtdışında yakalanarak yargılanmasını talep ediyorum"

VİLLALARDA UYUŞTURUCU PARTİLERİ

Öte yandan Cem Garipoğlu’nun kuzeni olan Kasım Garipoğlu’nun yalıdaki villasında uyuşturucu partileri düzenlediği iddialar arasında. Villada yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirilmiş, şoförü tutuklanmıştı.