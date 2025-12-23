BIST 11.298
DOLAR 42,83
EURO 50,64
ALTIN 6.151,48
HABER /  GÜNCEL

Uzman isim tek tek açıkladı! O güne çok dikkat edin önce sağanak peşinden kuvvetli kar...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Uzman isim tek tek açıkladı! O güne çok dikkat edin önce sağanak peşinden kuvvetli kar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit hafta boyunca beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sıcaklık düşüyor, sağanak geliyor. İşte son durum...

Abone ol

Macit, yarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Batı Akdeniz'de yer yer yağmur ve sağanak beklendiğini bildirdi. Perşembe günü ise yurdun yeni soğuk havanın etkisine gireceğini belirten Macit, "Cuma ve hafta sonunda kuzey ve doğu kesimlerde aralıklarla yağışlar bekliyoruz. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda beklediğimiz yağışların Karadeniz'in iç kesimlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ve İç Anadolu'nun doğusunda kar şeklinde görülmesini bekliyoruz." dedi.

Kuvvetli kar yağışı

Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda beklenen kar yağışlarının yer yer kuvvetli olacağını vurgulayan Macit, vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Macit, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının hafta sonuna kadar mevsim normallerinin altına düşeceğini söyledi.

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara'da yarın yağış beklenmediğini belirten Macit, perşembe ve cuma günü yağmur öngörüldüğünü, yüksek kesimlerde hafif kar yağışı görüleceğini bildirdi. Macit, Ankara'da perşembe gününe kadar 10 derecelerde seyreden sıcaklığın, hafta sonu 2-3 dereceye kadar düşeceğini aktardı.

İstanbul'da cuma gününden itibaren sağanak beklendiğini dile getiren Macit, sıcaklığın 13 dereceden 7-8 derecelere düşeceğini söyledi.

Macit, İzmir'de ise 17 derece olan hava sıcaklığının sağanak ve soğuk havayla 10 dereceye kadar düşeceğini ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'den Akın Gürlek hakkında suç duyurusu
CHP'den Akın Gürlek hakkında suç duyurusu
İsrailli bakan açık açık söyledi: Bir milimetre dahi çekilmeyeceğiz
İsrailli bakan açık açık söyledi: Bir milimetre dahi çekilmeyeceğiz
BDDK'den enflasyon muhasebesi uygulanmamasına yönelik karar
BDDK'den enflasyon muhasebesi uygulanmamasına yönelik karar
İrfan Can Kahveci için veda zamanı mı? Fenerbahçe'den ayrılıyor
İrfan Can Kahveci için veda zamanı mı? Fenerbahçe'den ayrılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üretmeye, geliştirmeye, yeni buluşlara imza atmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üretmeye, geliştirmeye, yeni buluşlara imza atmaya devam edeceğiz
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gürcistanlı mevkidaşı Geladze ile ortak basın toplantısında konuştu
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gürcistanlı mevkidaşı Geladze ile ortak basın toplantısında konuştu
Kritik toplantının saati netleşti! Yeni asgari ücret bugün belli olacak mı?
Kritik toplantının saati netleşti! Yeni asgari ücret bugün belli olacak mı?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MÜSİAD Azerbaycan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MÜSİAD Azerbaycan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu
Milli basketbolcu Alperen Şengün, "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülü için ilk 10'a kaldı
Milli basketbolcu Alperen Şengün, "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülü için ilk 10'a kaldı
"Türkiye Kart" Çankırı'da uygulamaya geçti
"Türkiye Kart" Çankırı'da uygulamaya geçti
Sadettin Saran'a verdiği sözü tuttu: Bedava döner izdihamı yaşandı
Sadettin Saran'a verdiği sözü tuttu: Bedava döner izdihamı yaşandı
Asgari ücrette sürpriz toplantı! Kritik saat belli oldu, 2026 asgari ücreti belli oluyor
Asgari ücrette sürpriz toplantı! Kritik saat belli oldu, 2026 asgari ücreti belli oluyor