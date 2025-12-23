BIST 11.298
Siyah-beyazlılarda flaş ayrılık, Sergen Yalçın’ın planları altüst oldu

Beşiktaş’ta Mert Günok’un yönetime ayrılık talebini iletmesiyle birlikte beklenmedik bir gelişme yaşandı. Bu kararın ardından teknik direktör Sergen Yalçın’ın kaleci transferine dair planları değişirken, siyah-beyazlı ekip yeni bir file bekçisi için arayışlara başladı.

Beşiktaş’ta ara transfer dönemi hazırlıkları devam ederken, teknik direktör Sergen Yalçın’ın planlarını bozan beklenmedik bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli kalecisi Mert Günok’un, ayrılık talebini yönetime ilettiği öğrenildi.

TRANSFER PLANLARI DEĞİŞTİ

Sezonun ikinci yarısına nokta atışı transferlerle girmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve futbol komitesi transfer toplantılarını sürdürüyordu. Son görüşmede kaleci transferi istemediğini belirten Yalçın'ı şaşırtan gelişme, Mert Günok'un ayrılık talebi oldu.

MERT GÜNOK'TAN AYRILIK TALEBİ

Fanatik'te yer alan habere göre, kaptanlığı alınan ve kaleyi Ersin Destanoğlu'na kaptıran Mert Günok, 2026 Dünya Kupası'na hazır gitmek istediği gerekçesiyle Beşiktaş'tan ayrılma isteğini kulübe bildirdi. Deneyimli kalecinin bu kararının ardından siyah-beyazlı yönetim yeni bir yol haritası belirlemek zorunda kaldı.

KALECİ ARAYIŞI BAŞLADI

Mert Günok'un ayrılık isteği sonrası Beşiktaş, kaleci transferi için de çalışmalara başladı. 36 yaşındaki kaleci bu sezon siyah-beyazlı formayla 13 maçta görev aldı. Güncel piyasa değeri 500 bin euro olarak gösterilen Mert Günok'un Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

