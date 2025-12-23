BIST 11.290
HABER /  GÜNCEL

CHP'de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin arka planı değişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi toplantısına bizzat başkanlık etti. Ofisteki Ekrem İmamoğlu fotoğrafının indirildiği görülürken Özel, yeni fon önünde 'aday benim' mesajı verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz üstüne kriz. Bu kez CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları yeni bir boyuta taşındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kamuoyu önünde yolsuzluk ve casusluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını savunan bir tutum sergilese de parti kulislerinde, kendi adaylığı için zemini adım adım güçlendirdiği yorumları yapılıyor.

Son hamle ise bu iddiaları daha da güçlendirdi.

Parti içinde "gölge kabine" olarak bilinen yapının, MYK'dan ayrılarak "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" çatısı altına alınması ve Ekrem İmamoğlu'na bağlanması, CHP'de ciddi bir çift başlılık tartışmasını beraberinde getirmişti.

ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Bu değişiklik, parti içi muhalefetin sert eleştirilerine neden olurken Özel'den dikkat çeken bir hamle geldi.

Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı'na bizzat başkanlık etti. Asıl tartışma yaratan unsur ise toplantının yapıldığı salon oldu.

İMAMOĞLU'NUN FOTOĞRAFI KALDIRILDI

Ofis ilk kurulduğunda İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı arka planın kaldırıldığı, yerine yalnızca "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" ifadelerinin bulunduğu kırmızı bir fon hazırlandığı görüldü.

CHP'de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin arka planı değişti - Resim: 0

ÖZEL'DEN 'ADAY BENİM' POZU

Özel'in bu yeni fon önünde açıklamalarda bulunması, parti kulislerinde subliminal olarak 'aday benim' mesajı olarak yorumlandı.

CHP içinde yaşanan bu gelişmeler, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda parti içindeki güç mücadelesinin önümüzdeki süreçte daha da sertleşeceğine işaret ediyor.

CHP'de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin arka planı değişti - Resim: 1

