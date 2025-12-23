İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ülkesindeki su sorununun hayati bir konu haline geldiğini söyledi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesindeki su sorununa dikkati çekerek konunun hayati bir mesele haline geldiğini ve uzmanların önerilerine kulak verilmesi gerektiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, yeni yıl bütçesinin taslağını sunmak üzere Meclise gelen Pezeşkiyan, buradaki konuşmasında ülkesindeki su sorununa dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 80 kişilik uzman heyetinin, su meselesine ilişkin hükümete sunduğu rapora atıfta bulunarak su sorununun dayanışma ile aşılabileceğini ve tüm kurumların uzman görüşlerine dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Suyun ülkenin hayati meselelerinden biri olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, bu alandaki sorunların doğru biçimde yönetilememesi halinde ortaya çıkacak problemlerin kolayca çözülemeyeceğini ifade etti.

İran'daki su sorunu

İran, tarımsal sulamada kullanılan verimsiz yöntemler, yeraltı suyunun aşırı kullanımı, şehirleşmenin artması ve iklim değişikliğinin etkisiyle uzun vadeli bir su stresi yaşıyor.

Pezeşkiyan daha önce yaptığı açıklamalarda, başkent Tahran'a yeteri kadar yağış yağmaması halinde kentte su kesintilerine gidileceğini ve gerekirse Tahran'ı tahliye etmek zorunda kalacaklarını söylemişti.