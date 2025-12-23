Dünyanın en yakışıklı ülkesi açıklandı! Türk erkekleri kaçıncı sırada?
90’lı yıllarda başlayan ilk büyük bakım trendi, daha çok pratiklik ve temel ihtiyaçlara odaklanıyordu. O dönemde kişisel bakım, estetikten ziyade kolaylıkla ilişkilendiriliyor, hatta “kendine özen göstermek” çoğunlukla kadınlara özgü bir davranış olarak görülüyordu.
Insider Monkey dünyada en fazla yakışıklının olduğu ülkeleri açıkladı.
TÜRK ERKEKLERİ KAÇINCI SIRADA?
Erkek bakım ürünleri pazarı 2022 itibarıyla 79,6 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştı ve 2028’e kadar 115,3 milyar dolara çıkması bekleniyor.
Yayınlanan listede Türk erkeklerinin de sıralaması ortaya çıktı.
İŞTE DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI ÜLKELERİ!
25- GÜNEY KORE
