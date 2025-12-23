BIST 11.298
BDDK'den enflasyon muhasebesi uygulanmamasına yönelik karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verdi.

BDDK'den yapılan açıklamada, 11 Ocak 2024 tarihli ve 10825 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına ve bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, bu kararın kuruluş birliklerine duyurulmasına ve BDDK'nin internet sitesinde yayımlanmasına karar verildiği ifade edildi.

BDDK, 5 Aralık 2024 tarihinde de aldığı kararla 2025 yılı için söz konusu kuruluşlara yönelik enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar vermişti.

