BIST 11.298
DOLAR 42,83
EURO 50,64
ALTIN 6.151,48
HABER /  GÜNCEL

Konya'da eski eşini tarlada vahşice öldürmüştü istenen ceza belli oldu

Konya'da eski eşini tarlada vahşice öldürmüştü istenen ceza belli oldu

Konya'da boşandığı eşini bıçakla öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Abone ol

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatih U. ile maktul Bahriye Kalaycı'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık, olay nedeniyle pişman olduğunu öne sürdü.

Maktulün babası Ahmet Kalaycı ile diğer yakınları sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanığın sulama mevsimi olmadığı halde kızını tarlaya götürüp, bıçakladığını anlatan Kalaycı, "Sigara içip başında bekleyeceğine, niye kızımın yarasına tampon yapmamış? Sanık avukatı sadakatten bahsediyor ama 55 bıçak darbesinin neresinde sadakat var?" ifadelerini kullandı.

Savcının açıkladığı mütalaada, Fatih U'nun "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanığın cezasına "haksız tahrik" veya "iyi hal" indirimi uygulanmasına yer olmadığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Fatih U. 2 Kasım 2024'te eski eşi Kalaycı'yı merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde kendisine ait tarlada bıçakla öldürdükten sonra tutuklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ülkesindeki su sorununun hayati bir konu haline geldiğini söyledi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ülkesindeki su sorununun hayati bir konu haline geldiğini söyledi
Kartlı ödemeler kasımda yüzde 48 arttı
Kartlı ödemeler kasımda yüzde 48 arttı
Siyah-beyazlılarda flaş ayrılık, Sergen Yalçın’ın planları altüst oldu
Siyah-beyazlılarda flaş ayrılık, Sergen Yalçın’ın planları altüst oldu
Uzman isim tek tek açıkladı! O güne çok dikkat edin önce sağanak peşinden kuvvetli kar...
Uzman isim tek tek açıkladı! O güne çok dikkat edin önce sağanak peşinden kuvvetli kar...
CHP'den Akın Gürlek hakkında suç duyurusu
CHP'den Akın Gürlek hakkında suç duyurusu
İsrailli bakan açık açık söyledi: Bir milimetre dahi çekilmeyeceğiz
İsrailli bakan açık açık söyledi: Bir milimetre dahi çekilmeyeceğiz
BDDK'den enflasyon muhasebesi uygulanmamasına yönelik karar
BDDK'den enflasyon muhasebesi uygulanmamasına yönelik karar
İrfan Can Kahveci için veda zamanı mı? Fenerbahçe'den ayrılıyor
İrfan Can Kahveci için veda zamanı mı? Fenerbahçe'den ayrılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üretmeye, geliştirmeye, yeni buluşlara imza atmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üretmeye, geliştirmeye, yeni buluşlara imza atmaya devam edeceğiz
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gürcistanlı mevkidaşı Geladze ile ortak basın toplantısında konuştu
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gürcistanlı mevkidaşı Geladze ile ortak basın toplantısında konuştu
Kritik toplantının saati netleşti! Yeni asgari ücret bugün belli olacak mı?
Kritik toplantının saati netleşti! Yeni asgari ücret bugün belli olacak mı?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MÜSİAD Azerbaycan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MÜSİAD Azerbaycan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu