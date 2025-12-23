Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üretmeye, geliştirmeye, yeni buluşlara imza atmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"nde konuştu. Türkiye'nin bilimde önde gelen ülkeler arasında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Balıklar ürküyor' tarzı absürt argümanlarla önümüzü kesmek isteyenlere aldırmadan üretmeye, geliştirmeye, yeni buluşlara imza atmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem bilimdeki güncel gelişmeleri anbean takip etmek, bunları özümsemek hem de milli kimliğimize münhasır fikir, eserlerle geleceğimizi inşa etmek zorundayız." dedi.

Erdoğan'ın törendenki açıklamalarından satır başları şöyle:

"TÜBA ve TÜBİTAK'ın kıymetli mensupları, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin şahsında ilim ve fikir dünyamıza önemli katkılar sunan ufkumuzu aydınlatan tün bilim insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Aday gösterilen çalışmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi ödül sahiplerin belirlenmesinde yoğun emek sarf eden hakemlerimize çok teşekkür ediyorum.

TÜBA ödüllerimiz kapsamında bu sene birbirinden kıymetli 38 bilim insanımıza ödül ve beratlarını tevcih ediyoruz. TÜBİTAK bilim ve teşvik ödüllerimizi ise 8 farklı üniversitemizden 11 hocamıza takdim ediyoruz. Elektrokimyadan katı cisimler mekaniğine, deneysel psikolojiden RNA biyolojisine; diş hekimliğinden nöroloji, tarih ve felsefeye kadar çok geniş bir yelpazede eser veren hocalarımızı başarılarından ötürü tebrik ediyorum. Uluslararası Akademi Ödüllerimizi, Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde iki önemli isme veriyoruz. Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödüllerimizi, Eczacılık Özel Ödülü de dâhil olmak üzere 28 genç akademisyenimize takdim ediyoruz. Dördü telif eser, üçü jüri özel ödülü, biri Halil İnalcık Özel Ödülü olmak üzere sekiz hocamızı da Bilimsel Telif Eser Ödülü ile buluşturuyoruz.

Değerli misafirler, kıymetli bilim insanları, şurası bir hakikattir ki insan, fıtratı icabı soran ve sorgulayan bir varlıktır. Bilmek, anlamak; büyüklerimizin ifadesiyle fehmetmek ister. Doğanın, tarihin, eşyanın, kâinatın; kısacası eskilerin “tekevvünat” dediği oluşların anlamını kavramak, esbab-ı mucibelerin peşine düşmek insan olmanın ayrı bir vasfıdır.

"Bilimde önde gelen ülkeler arasındayız"

Bilimin en temel özelliği ise birikime ve evrenselliğe dayalı olmasıdır. Dünyanın farklı yerlerinde üretilen bilimsel bilgi, hem mukayeseli hem de etkileşimli bir şekilde sürekli gelişir ve güncellenir. Astronomiden tıbba, matematikten mimariye kadar dünyaya sayısız değerler kazandırmış bir medeniyetin devamı ve mensubu olarak, bu alanda hamdolsun önde gelen ülkeler arasındayız. Mesela astronomiye ilişkin çalışmalar; kendi zamanının çok ötesinde bir tasarım ve işleve sahip olan usturlaplar, takvimler, su saatleri ve daha pek çok araçla bizde bin yıl öncesine uzanmaktadır.

Maziden aldığımız birikimle heybemizi daha da doldurarak; büyüterek, yenileyerek, güçlendirerek ve elbette zenginleştirerek atiye taşıyacağız. İnsanlığın istifadesine sunulmuş bilgiye sırtımızı dönmeyecek; bununla birlikte kendi kavramlarımızı üretecek, kendi lügatimizle düşüneceğiz.

"Son 23 yılda 36 bini aşkın projeye 153 milyar TL kaynak tahsis ettik"

Sadece TÜBİTAK bünyesindeki akademik arge destek programlarıyla son 23 yılda 36 bini aşkın projeye 153 milyar TL kaynak tahsis ettik. Bilim insanı destekleri kapsamında aynı dönemde 415 bin 119 bilim insanımıza 46,5 milyar TL destek sağladık.

Özel sektörde 28 bin 493 projeyi 134 milyar liralık güçlü bir kaynakla destekledik. Bilim kültürünü ülkemizin her köşesine yaymak amacıyla 2007’den bu yana 53 bin 394 projeye güncel rakamlarla 8,220 milyar liralık destek verdik.

Muhalefete tepki

Yaptığımız füze denemelerine ‘Balıklar rahatsız oluyor’ diyen bir muhalefetle mücadele ediyoruz. Muhalefet anlayamasa da biz milletimizin bilgisine, birikimine, zekasına ve keşif kabiliyetine inanıyoruz.

'Balıklar ürküyor' tarzı absürt argümanlarla önümüzü kesmek isteyenlere aldırmadan üretmeye, geliştirmeye, yeni buluşlara imza atmaya devam edeceğiz. Ülkemizi bir üst lige çıkardık. Ülke ve millet olarak daha fazlasını yapabiliriz.