Ela Rümeysa Cebeci’nin ek ifadesi ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin 20 Aralık günü getirildiği adliyede verdiği ek ifade ortaya çıktı. Cebeci ifadesinde, "Ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla kokain ve kimyasal kullanmadım. THC esrarın da suç olduğunu bilmiyordum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonu genişlemeye devam ediyor. 

Özellikle spiker Ela Rümeysa Cebeci ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ikilisinin, soruşturma kapsamındaki ifade ve açıklamaları gündemde önemli yer tutuyor.

Testleri pozitif çıktıktan sonra tutuklanan ve cezaevine gönderilen Cebeci'nin ek ifadesi alınırken bugün ise detaylar ortaya çıktı. 

Cebeci savcılıkta verdiği ek ifadesinde, şöyle dedi; 

"DEVLETİME GÜVENEREK İFADE VERMEK İSTİYORUM"

"Kendi rızam ile kimsenin baskısı altında kalmadan, hür bir şekilde devletime güvenerek ifade vermek istiyorum.

