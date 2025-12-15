Galatasaray'da Singo depremi yaşanıyor! Kimse bunu beklemiyordu

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan 30.7 milyon euro bedelle transfer ettiği Wilfried Singo'nun ayrılık ihtimali gündeme geldi. Futbolcunun Türkiye'ye uyum sağlamakta zorlandığı belirtilirken, sarı-kırmızılıların olası bir transfer için menajerlerle temas halinde olduğu aktarıldı.

Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık ihtimali gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların sezon başında Monaco'dan 30.7 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Wilfried Singo için dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

YÖNETİM SATIŞ SEÇENEĞİNİ MASAYA KOYDU

Sky Sport'un haberine göre Galatasaray yönetimi, Singo'nun performansından beklenen verimi alamadı. Futbolcunun Türkiye'ye uyum sağlamakta zorlandığı belirtilirken, sarı-kırmızılıların olası bir transfer için menajerlerle temas halinde olduğu aktarıldı.

SINGO SERIE A'YA SICAK BAKIYOR

Daha önce Torino forması giyen Wilfried Singo'nun yeniden Serie A'da oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. Haberde, Fildişi Sahilli futbolcunun Liverpool'a da önerildiği ancak İngiliz devinin bu transferi öncelikli hedefleri arasına almadığı bilgisine yer verildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ NETLEŞTİ

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Wilfried Singo'dan 25 ila 30 milyon euro arasında bir gelir elde etmeyi hedeflediği kaydedildi. Sarı-kırmızılı kulübün, bu bedelin altında bir teklife sıcak bakmadığı belirtildi.

SINGO'NUN GALATASARAY PERFORMANSI

24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 10 resmi maçta görev aldı ve 1 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olan Singo'nun sarı-kırmızılılarla 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.